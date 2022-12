Pauli-Bubi erhält Profivertrag

Bennet Winter erhält beim FC St. Pauli einen Profivertrag. Ab dem 1. Juli 2023 wird der 19-Jährige mit der ersten Mannschaft der Kiezkicker trainieren. Der junge Stürmer äußert sich zu seinem Kontrakt wie folgt: „Für mich ist das ein riesengroßer Schritt, ich danke den Verantwortlichen beim FC St. Pauli, dass sie mir so viel Vertrauen schenken.“

„Bennet ist ein großes Talent, das wir an unseren FC St. Pauli binden wollen“, befindet Sportchef Andreas Bornemann. Winter kommt in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf 13 Einsätze für die U19-Mannschaft von Pauli, in denen er acht Torbeteiligungen (sieben Treffer, eine Vorlage) beisteuerte.

