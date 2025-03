Mainz-Abschied? Caci bezieht Stellung

Anthony Caci hat sich zu seinem Interview vom vergangenen Dienstag geäußert. „Ich habe in dem Interview lediglich gesagt, dass ich meinen Traum erreichen möchte, auch mal in Europa zu spielen. Wenn wir das hier schaffen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, nächste Saison mit Mainz europäisch zu spielen“, zitiert die ‚Bild‘ den 27-jährigen Außenverteidiger vom FSV Mainz 05. Zur Einordnung: In einem französischsprachigen Interview sagte Caci gegenüber der Online-Plattform ‚Transfermarkt‘: „Es ist ein Sprungbrettverein, und das wusste ich schon vor meiner Unterschrift.“

„Wir spielen eine super erfolgreiche Saison, ich bin sehr glücklich und fühle mich pudelwohl in Mainz“, so Caci, der sich aber auch einsichtig zeigt: „Natürlich war’s ein Fehler von mir, dass ich den Verein nicht noch mal über das Interview habe lesen lassen, das wird mir nicht mehr passieren.“