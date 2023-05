Götze-Klausel unter einer Bedingung

Mario Götze kann Eintracht Frankfurt im Sommer nur unter einer Bedingung per Ausstiegsklausel verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der Passus nur gültig, sofern die SGE das europäische Geschäfts verpasst. In diesem Fall dürfe der 30-jährige Spielmacher für eine Summe im mittleren einstelligen Millionenbereich gehen.

Am letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag (15:30 Uhr) trifft die Eintracht auf den SC Freiburg. Platz sieben, der für die Conference League reichen würde, ist noch möglich. Mit einem Sieg im Pokalfinale gegen RB Leipzig eine Woche später würde Frankfurt sogar in die Europa League einziehen. Götze bliebe angesichts seines bis 2025 gültigen Vertrags dann wohl an Bord.

