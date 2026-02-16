Kehrtwende bei Svanberg?

Mattias Svanberg zieht eine Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg in Erwägung. „Theoretisch ist alles möglich, auch eine Verlängerung“, betont der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Bild‘. Noch im Winter dachte der 27-Jährige dem Boulevardblatt zufolge an einen Abschied, unter anderem Galatasaray hatte Interesse.

In der Autostadt ist Svanberg nur Ergänzungsspieler. Ein Umstand, der dem Schweden missfällt: „Alle wollen von Anfang an spielen, ich natürlich auch. Ich muss weiter arbeiten und nicht negativ sein.“ Sein Vertrag bei den Wölfen läuft noch bis 2027.