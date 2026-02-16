Menü Suche
Kehrtwende bei Svanberg?

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Mattias Svanberg weist den Weg @Maxppp

Mattias Svanberg zieht eine Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg in Erwägung. „Theoretisch ist alles möglich, auch eine Verlängerung“, betont der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Bild‘. Noch im Winter dachte der 27-Jährige dem Boulevardblatt zufolge an einen Abschied, unter anderem Galatasaray hatte Interesse.

In der Autostadt ist Svanberg nur Ergänzungsspieler. Ein Umstand, der dem Schweden missfällt: „Alle wollen von Anfang an spielen, ich natürlich auch. Ich muss weiter arbeiten und nicht negativ sein.“ Sein Vertrag bei den Wölfen läuft noch bis 2027.

