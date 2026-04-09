Saison-Aus für Wind?

Der VfL Wolfsburg muss in den kommenden Wochen auf Jonas Wind verzichten. Wie Trainer Dieter Hecking auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) verkündete, wird der 27-Jährige „drei bis vier Wochen“ ausfallen. Grund dafür ist eine Muskelverletzung, die sich der Däne im Training zugezogen hat.

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Wind erzielte zuletzt seinen ersten Bundesligatreffer der Saison gegen Bayer Leverkusen (3:6). Hecking setzt große Stücke auf den Angreifer und bedauert den Ausfall: „Ich hoffe, dass Jonas in dieser Saison auf jeden Fall nochmal zurückkommt. Er hat in den letzten zwei, drei Wochen gezeigt, wie wichtig er sein kann. Es ist schade und hat natürlich auch ein bisschen auf die Stimmung gedrückt.“ Für den Dänen ist es ein Wettlauf gegen die Zeit, um überhaupt noch einmal das Dress der Wölfe überzuziehen, denn sein im Sommer auslaufender Vertrag wird aller Voraussicht nach nicht verlängert.