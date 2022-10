Vor Hertha-Spiel: Schalke verkündet Trainerlösung

Der FC Schalke geht mit einer Interimslösung auf der Trainerbank in das Ligaspiel bei Hertha BSC am Sonntag (17:30 Uhr). Wie der Aufsteiger offiziell mitteilt, betreut Co-Trainer Matthias Kreutzer die Mannschaft in Berlin. Unterstützt wird der 39-Jährige vom bisherigen Trainerteam um Mike Büskens, Beniamino Molinari und Simon Henzler.

Schalkes Sportliche Leitung lässt verlauten: „Das Trainerteam, angeführt von Matthias Kreutzer, wird die Mannschaft in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, bestmöglich auf das wichtige Spiel in Berlin vorbereiten. Wir werden für die Entscheidung über die Neubesetzung auf der Position des Chef-Trainers im Sinne des Klubs alle Optionen, die sich uns auch kurzfristig bieten, intensiv prüfen. Das ist unsere Verantwortung gegenüber den 165.000 Mitgliedern und Millionen von Fans.“

Als langfristige Lösung ist das Modell mit Kreutzer nicht vorgesehen, ein Nachfolger für den entlassenen Frank Kramer wird weiter gesucht. Der bislang als Topkandidat gehandelte Thomas Reis ist dem Vernehmen nach wegen interner Zweifel aus dem Rennen. Bruno Labbadia soll den Schalkern zudem abgesagt haben.