Rettig: Nagelsmann-Verlängerung denkbar

Eine erfolgreiche Europameisterschaft im eigenen Land könnte die Amtszeit von Julian Nagelsmann als Trainer der deutschen Nationalmannschaft verlängern. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig gibt im Interview mit dem ‚Focus‘ zu verstehen: „Einen erfolgreichen Bundestrainer schickt man nicht weg.“ Auf die Frage, was für ihn eine erfolgreiche Heim-EM ausmache, antwortet Rettig: „Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt Platzierungen vorgeben. Wichtig wäre, dass uns die Herzen zufliegen. Das wäre schon mal nicht schlecht. […] Vierter in der Vorrunde bei einer Heim-EM wäre sicherlich kein gutes Bewerbungsschreiben.“ Hintergrund ist der Vertrag des früheren Bayern-Coaches, der bis zum Turnier-Ende datiert ist.

Rettig war zwischen 2006 und 2012 als Sportlicher Leiter beim FC Augsburg aktiv. Aus der Zeit kennt er den Bundestrainer bereits. Nagelsmann wiederum war in der Saison 2006/2007 im Trainerteam des damals Hauptverantwortlichen Thomas Tuchel in der zweiten Mannschaft des FCA. Über Nagelsmanns weiteren beruflichen Werdegang befindet Rettig: „Julian Nagelsmann ist 36 Jahre jung. Da mache ich mal ein Ausrufezeichen. Er war schon mit 28 Jahren Bundesliga-Trainer. Er hat in Hoffenheim nicht nur den Klassenerhalt geschafft, sondern aus einem Abstiegskandidaten einen Champions-League-Teilnehmer geformt. RB Leipzig führte er auf Platz drei und in die Champions League, mit dem FC Bayern wurde er Deutscher Meister.“