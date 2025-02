Mainz: Henriksen hat große Ziele

Bo Henriksen schwimmt mit Mainz 05 weiter auf der Erfolgswelle. Im Interview mit dem ‚kicker‘ stellt der Cheftrainer des aktuellen Bundesligasechsten klar, dass die kürzliche Vertragsverlängerung bis 2027 bei den Rheinhessen für ihn reine Formsache war: „Für mich war das ein No-Brainer. Für mich ist es das Wichtigste, mit Menschen zu arbeiten, die zu 100 Prozent ehrlich sind und denen ich komplett vertrauen kann. Diese Erfahrung habe ich in Mainz gemacht. Hier kann ich vollkommen ich selbst sein.“ Henriksen war im vergangenen Februar zu Mainz gewechselt und rettete den damaligen Tabellen-17. Noch vor dem Abstieg und kämpft in der aktuellen Saison mit den 05ern um den Einzug in den Europapokal.

„Als ich anfing, war die Stimmung in der Kabine schlecht, weil die Spieler über die ganze Saison viel Negatives erlebt hatten, aber man spürte immer noch den Spirit, den Glauben an die Wende zum Guten. Nicht nur im Klub, sondern auch in der gesamten Stadt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum dieser Verein, der nicht so viele finanzielle Mittel hat, seit 16 Jahren ununterbrochen in der Bundesliga spielt“, so der 49-Jährige, der selbst noch große Ziele hat: „Natürlich träume ich davon, der beste Trainer der Welt zu werden. Vielleicht schaffe ich das nicht, aber ich werde mein Bestes geben. Das erwarte ich schließlich auch von meinen Spielern.“