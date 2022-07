Bestätigt: Romagnoli im Medizincheck

Alessio Romagnoli hat nach seinem Vertragsende beim AC Mailand einen neuen Verein gefunden. Der 27-jährige Innenverteidiger steht unmittelbar vor der Unterschrift bei Lazio Rom. Die Hauptstädter veröffentlichen Aufnahmen vom laufenden Medizincheck.

Romagnoli erhält dem Vernehmen nach einen Fünfjahresvertrag. Interesse am ablösefreien Milan-Kapitän signalisierten auch der FC Fulham und Aston Villa. Für die Rossoneri war Romagnoli seit 2015 aufgelaufen. Damals war der Linksfuß für 25 Millionen Euro von seinem Jugendklub AS Rom gekommen.

🏨 Visite mediche in corso in @ClinicaPaideia per Alessio Romagnoli! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/u7eWnjx3g8