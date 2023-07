Bericht: Blind findet neuen Klub

Die Zeit von Daley Blind an der Säbener Straße war kurz und wenig intensiv. Der 33-Jährige absolvierte lediglich fünf Pflichtspiele im Trikot des FC Bayern. Für den Linksfuß ein ernüchterndes halbes Jahr nach seinem Abschied von Ajax Amsterdam. Künftig soll das wieder anders aussehen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der 101-fache Nationalspieler der Niederlande kurz vor der Unterschrift beim FC Girona. Dem Bericht zufolge ist für Donnerstag der Medizincheck angesetzt, im Anschluss soll Blind einen Zweijahresvertrag beim spanischen Erstligisten unterzeichnen.

Der flexibel einsetzbare Defensivakteur bringt Erfahrung aus 505 Profieinsätzen mit. Für Blind wird es die erste Station in La Liga sein. Bisher spielte der Allrounder für Ajax und den FC Groningen in den Niederlanden, für Manchester United in England und für die Bayern.