Der Plan mit Can – Mega-Ausstiegsklausel für Adeyemi?

Die Planungen von Borussia Dortmund für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren. Zahlreiche Verträge laufen zum Saisonende oder aber spätestens 2027 aus, nicht alle dürfen sich Hoffnung auf eine Verlängerung machen. Weitermachen wollen die Schwarz-Gelben aber unter anderem mit Kapitän Emre Can und Karim Adeyemi.

Cans Vertrag läuft schon im kommenden Sommer aus, der Kontrakt beinhaltet eine Verlängerungsoption von einem Jahr. Diese ist aber an bestimmte Einsatzzeiten gekoppelt, die aufgrund der Verletzungspause des 31-Jährigen nur noch schwer zu erreichen sind. Der BVB will der ‚Sport Bild‘ zufolge jedoch unabhängig davon mit dem Defensivallrounder weitermachen, in der Chefetage genießt er ein hohes Standing. Auch Can selbst steht einer Verlängerung offen gegenüber.

Teure Ausnahme?

Anders gestaltet sich die Situation bei Karim Adeyemi. Der Vertrag des Offensivspielers, der nach einem starken Saisonstart zuletzt etwas nachgelassen hat, läuft noch bis 2027. Dass der 23-Jährige in sein letztes Vertragsjahr geht, ohne verlängert zu haben, soll unbedingt verhindert werden. Adeyemis Forderung nach einer Ausstiegsklausel stößt nicht auf Gegenliebe, ausschließen können die Verantwortlichen einen solchen Passus jedoch nicht.

Allerdings will man diesen an der Strobelallee verhältnismäßig hoch ansetzen. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ muss die Exit-Option bei mindestens 80 Millionen Euro liegen, um in das neue Arbeitspapier aufgenommen zu werden. Eine Summe, bei der der BVB auch ohne Ausstiegsklausel über einen Verkauf nachdenken würde.

Klarheit um Trio

Julian Brandt hat der Verein mittlerweile ein Verlängerungsangebot vorgelegt, das vom 29-Jährigen derzeit geprüft wird. Grundsätzlich möchte man mit dem Mittelfeldspieler um ein Jahr verlängern, abhängig von den Gehaltseinbußen ist auch ein Zweijahresvertrag möglich. Streichkandidat Salih Özcan (27) möchte seinen Vertrag dagegen bis Sommer aussitzen.

Bei Cole Campbell stehen die Zeichen klar auf Trennung. Der 19-Jährige ist mit seinen Einsatzzeiten beim BVB mehr als unzufrieden. Seitens der Verantwortlichen ist eine Leihe angedacht, der Offensivspieler selbst zieht auch einen festen Abgang in Erwägung. Auf Anfragen wird noch gewartet.