Simons: „Leipzig ein Zwischenschritt“

Xavi Simons hofft darauf, sich bei RB Leipzig für höhere Aufgaben empfehlen zu können. Gegenüber ‚AD‘, einer niederländischen überregionalen Tageszeitung, sagt der 20-Jährige: „Ich wollte nach PSV nicht plötzlich einen sehr großen Schritt machen. Das ist nicht vernünftig. Ich denke, Leipzig kann ein Zwischenschritt sein. Wenn ich hier meine Leistung bringe, wird sich von selbst etwas Größeres ergeben. Mein Ziel ist es, eines Tages das höchste Niveau im Fußball zu erreichen.“ Die Sachsen haben Simons im Sommer auf Leihbasis von Paris St. Germain unter Vertrag genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Mittelfeldspieler lagen eigenen Angaben zufolge auch andere Offerten vor. Ausschlaggebend für sein Engagement bei den Bullen seien unter anderem Trainer Marco Rose und Mitspieler Dani Olmo (25) gewesen. Rose habe dem Niederländer zu verstehen gegeben, dass er ihn unbedingt in der Mannschaft haben möchte. Zu Olmo pflege der Rechtsfuß dagegen seit den gemeinsamen Tagen beim FC Barcelona Kontakt. Zur Erläuterung: Sowohl Simons als auch Olmo stammen aus La Masia, der Jugendakademie der Blaugrana. Olmo wechselte 2007 in den Nachwuchs der Katalanen, Simons 2010. In seinen ersten drei Bundesligapartien war der Youngster bereits an fünf Treffern direkt beteiligt (zwei Tore, drei Vorlagen).