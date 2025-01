Neuer Klub steht fest: Berisha vor Bundesliga-Wechsel

2023 hatte die TSG Hoffenheim 14 Millionen Euro für die Verpflichtung von Mergim Berisha (26) auf den Tisch gelegt. Ein Investement, das sich für beide Parteien bis heute nicht ausgezahlt hat.

Entsprechend trennen sich die Wege in diesem Winter wieder. Wie der ‚kicker‘ berichtet, geht der Zuschlag an Berishas Ex-Klub, den FC Augsburg. Für die Fuggerstädter kam der Angreifer schon in der Saison 2022/23 zum Einsatz und empfahl sich damals mit guten Leistungen für ein Engagement in Sinsheim.

Nun kehrt Berisha in die Fuggerstadt zurück. Die Rede ist von einer Leihe bis zum Sommer, zudem soll eine Kaufpflicht Bestandteil des Deals sein. Demzufolge schließt sich Berisha dem FCA im Sommer für einen hohen einstelligen Millionenbetrag fest an.

Die Augsburger setzen sich im Werben um Berisha gegen diverse Ligakonkurrenten durch. Interesse wurde unter anderem dem FSV Mainz 05, Werder Bremen sowie Union Berlin nachgesagt, die aber allesamt leer ausgehen.