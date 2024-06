Hürzeler-Erbe: St. Pauli beschäftigt sich mit Kwasniok

Aufgrund des drohenden Abschieds von Aufstiegscoach Fabian Hürzeler zu Brighton & Hove Albion beschäftigt sich der FC St. Pauli mit möglichen Alternativen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird dabei auch Lukas Kwasniok vom SC Paderborn auf dem Hamburger Kiez gehandelt. Der gefragte Übungsleiter steht bei den Ostwestfalen noch bis 2026 unter Vertrag, seine Ausstiegklausel hatte er sich vor rund einem Jahr bei der Vertragsverlängerung für 200.000 Euro abkaufen lassen.

Für den SCP könnte dies zum Glücksfall werden. Per Klausel hätte der Trainer für 1,3 Millionen Euro in die Bundesliga wechseln können. Diese Summe will der Zweitligist nun mindestens einstreichen und hält dabei die Zügel voll in der Hand. Neben Kwasniok wird auch Christian Eichner vom Karlsruher SC, Horst Steffen von der SV Elversberg sowie der frühere Bochum-Coach Thomas Letsch gehandelt.