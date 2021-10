Nawrocki nicht zurück zu Werder: Welche Rolle spielt Bayer?

Der SV Werder Bremen hat den Zugriff auf Maik Nawrocki im Sommer verloren. Inklusive Kaufoption wurde der Innenverteidiger an Legia Warschau verliehen. „Wir behandeln ihn bereits als unseren Spieler. Es stellt sich nur die Frage der Zahlung des Preises, der bereits vereinbart und nicht mehr verhandelbar ist“, bestätigte Dariusz Mioduski, Legias Vereinspräsident, zuletzt beim Sportsender ‚TVP Sport‘.

Legia hat also den vollen Zugriff auf Nawrocki, der für anstehenden Partien erstmalig zur polnischen U21-Nationalmannschaft eingeladen wurde. Doch laut ‚TVP Sport‘ zeigt auch Bayer Leverkusen Interesse an dem 20-Jährigen. Der Bundesligist beobachte die Entwicklung des Abwehrspielers „genau“.

Bundesliga-Fußball hat Nawrocki in seiner Karriere bislang nicht gespielt. Dafür überzeugt er in der Ekstraklasa auf ganzer Linie. Viele Experten hatten damit gerechnet, dass der in Bremen geborene Rechtsfuß bereits dieses Mal für die A-Nationalmannschaft nominiert wird. Klar ist: Sollte er sein Entwicklung so rasant fortsetzen, wird Bayer nicht der einzige Interessent bleiben.