135-Millionen-Angebot für João Félix

Atlético Madrid hat ein lukratives Angebot für João Félix in den Wind geschlagen. Wie mehrere spanische Medien berichten, hat es Manchester United vergeblich beim 22-jährigen Offensivstar der Colchoneros probiert.

Laut der ‚Marca‘ reichte der englische Rekordmeister am 31. Juli, einen Tag nach dem direkten Aufeinandertreffen in einem Testspiel samt Félix-Tor, ein Angebot in Höhe von 135 Millionen Euro für den 22-Jährigen ein.

Atlético-Geschäftsführer Miguel Ángel Marín habe abgelehnt und auf die Ausstiegsklausel über 350 Millionen Euro verwiesen. Die zahlt United selbstredend nicht. Félix war vor drei Jahren für 127 Millionen von Benfica Lissabon zu Atlético gewechselt.

Kommt Casemiro?

Das nächste Mega-Angebot aus Manchester könnte unterdessen ebenfalls in Madrid eintreffen. Die Red Devils haben ein Auge auf Casemiro (30) geworfen, sind angeblich bereit, 80 Millionen Euro für den langjährigen Real-Profi zu zahlen.