Aufstellungen für den Klassiker: So spielen BVB & Bayern

Edin Terzic kann fast aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Emre Can hat es aufgrund einer Knieverletzung zwar nicht mehr rechtzeitig geschafft, für das Topspiel fit zu werden, Marius Wolf hingegen ist mit von der Partie. Ansonsten fehlt nur der Langzeitverletzte Julian Duranville. Mats Hummels gehört nach seiner Pause im Pokal gegen die TSG Hoffenheim (1:0) wieder zur Startformation.

Unter der Anzeige geht's weiter

So spielt Borussia Dortmund

Auf der anderen Seite hängt dem FC Bayern nicht nur die herbe Pokalschlappe vom Mittwochabend gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2) in den Knochen. Verletzungsbedingt müssten die Münchner vor allem in der Defensive umbauen. In der Schaltzentrale fehlt Trainer Thomas Tuchel zudem Joshua Kimmich, der vergangene Woche gegen den SV Darmstadt (8:0) nach einer Notbremse die Rote Karte sah.

Lese-Tipp

BVB: Ohne Can gegen Bayern

So spielt der FC Bayern