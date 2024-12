Bayern braucht Sieg gegen Donetsk: Kompany vertraut Peretz

Im Champions League-Spiel gegen Shakthar Donetsk muss der FC Bayern auf einige verletzte Spieler verzichten. Alphonso Davies und Kingsley Coman fallen nach dem Wochenendsieg gegen den 1. FC Heidenheim (4:2) jeweils mit einem Muskelfaserriss aus. Dazu gesellen sich mit Harry Kane, Manuel Neuer, Serge Gnabry und João Palhinha vier potenzielle Stammkräfte, die ebenso wie die Langzeitverletzten Hiroki Ito und Josip Stanisic nicht mit von der Partie sind.

Trainer Vincent Kompany kann deshalb bei weitem nicht aus dem Vollen schöpfen – vor allem für Kane fehlt ein direkter Ersatzmann. Daher muss der Belgier wieder experimentieren. Gegen Heidenheim bekleidete Thomas Müller die Position im Sturmzentrum, aber erst die Einwechslung von Jamals Musiala brachte die Münchner auf die Siegerstraße. Gut möglich, dass Musiala gegen Donetsk von Beginn an auf der Neun agieren wird.

Favoritenrolle klar bei Bayern

Ein Sieg gegen die Ukrainer ist Pflicht. Die Bayern rangieren auf Platz 13, könnten mit einem Dreier aber im Tableau nach oben klettern und die Chance wahren, unter die ersten Acht zu kommen und sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Andernfalls drohen Hin- und Rückspiel in der Zwischenrunde. Hinsichtlich dem üppig bestückten Lazarett an der Säbener Straße und dem prall gefüllten Terminplan würde man besagte Zwischenrunde womöglich gerne verhindern.

Auf der Pressekonferenz zum Spiel ließ Konrad Laimer seine Einschätzung zu Shakthar verlauten: „Es ist eine gute Mannschaft, mit einer guten Mischung aus Talent und Erfahrung.“ Da die Bayern in der Favoritenrolle sind, wollen sie sich aber nicht zu sehr auf den Gegner fokussieren, sondern ihre eigenen Stärken in den Vordergrund stellen. „Für uns gilt es, uns gut darauf einzustellen und unser Spiel zu spielen“, so der flexibel einsetzbare Defensivakteur.

Aufgrund eines Rippenbruchs wird Manuel Neuer in diesem Jahr nicht mehr für die Bayern spielen. Das bestätigte Vincent Kompany auf der Pressekonferenz. Daniel Peretz wird den Routinier ersetzen und Bayerns Coach hat großes Vertrauen in den Israeli: „Er muss sein Spiel spielen und hat sich seine Spielminuten verdient. Natürlich hätten wir Manuel gerne fit, aber das ist im Moment nicht der Fall. Aber mit Peretz haben wir keine Veränderung an unserem Spiel.“

So könnte der FC Bayern spielen