Knoten geplatzt: Mbappé zieht Real-Zwischenfazit

Nach sieben auf persönlicher Ebene durchaus erfolgreichen Jahren ließ Kylian Mbappé das Kapitel Paris St. Germain vor wenigen Wochen hinter sich. Inzwischen geht der Königstransfer, für den aufgrund seines ausgelaufenen Vertrags nicht einmal eine Ablöse zu entrichten war, für Real Madrid auf Torejagd.

Die ersten drei Ligapartien blieb Mbappé noch ohne Scorerpunkt, am gestrigen Sonntagabend schnürte er dann gegen Betis Sevilla (2:0) seinen ersten Doppelpack. Im Anschluss an die Begegnung ließ der 24-jährige Franzose durchblicken, dass er solch eine Durststrecke nicht mehr gewohnt war.

„Für mich ist das viel“

„Es läuft sehr gut. Seitdem ich hier bin, sage ich, dass ich sehr glücklich bin. Die Leute geben mir viel Liebe“, gab Mbappé einerseits zu verstehen, dass er sich in der spanischen Hauptstadt wohl fühlt, schob aber hinterher: „Das taten sie auch, als ich nicht traf. Es waren drei Spiele. Für viele ist das nicht viel, für mich ist das viel.“

Wirft man einen Blick auf seine bisherige Bilanz wird klar, warum der Ausnahmekönner einen solchen Anspruch an sich hat. Für PSG kam der Kapitän der Nationalmannschaft in 305 Partien zum Einsatz, dabei gelangen ihm sagenhafte 256 Treffer, 108 weitere legte er auf. Bei den Königlichen möchte er diese Quote künftig bestätigten.

Kein Druck wegen CR7

Druck macht sich Mbappé deshalb aber nicht – auch nicht mit Blick auf Vereinslegende Cristiano Ronaldo. „Druck verspüre ich nicht“, konstatiert der schnelle Angreifer, „ich komme mit meiner Qualität und denke nicht an Cristiano. Bei allem Respekt, den ich für ihn habe und um den jeder weiß. Ich komme, um Kylian zu sein. Der einzige Druck den ich habe, ist, dass ich mich gut in die Mannschaft einfüge, denn ich weiß, wie wichtig das ist.“

Schließlich kommt der Neuzugang auf Sturm-Kollege Vinicius Jr. zu sprechen. „Ich weiß, dass viele über mich und Vini reden. Das macht nichts und ist normal, denn wir sind sehr berühmte Spieler, gehören zu den besten der Welt. Wir befinden uns jetzt in der Phase, in der wir uns besser kennenlernen.“ Bekanntlich kommt Mbappé am liebsten über den linken Flügel, bei Real muss er jedoch im Zentrum ran. Perspektivisch soll das Duo in Madrid eine Ära prägen.