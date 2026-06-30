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Blitztransfer bei Leipzig

RB Leipzig hat einen Neuzugang aus dem Hut gezaubert. Ota Yamamoto wechselt zu den Sachsen, wird aber zunächst innerhalb des RB-Kosmos verliehen.

von Dominik Sandler - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Marcel Schäfer gibt eine Pressekonferenz @Maxppp

Bundesligist RB Leipzig hat ein vielversprechendes japanisches Talent verpflichtet. Von Kashiwa Reysol wechselt der 22-jährige Offensivspieler Ota Yamamoto zu den Sachsen, dem Vernehmen nach wird nur eine kleine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro fällig. In der Völkerschlachtstadt unterschreibt der Youngster einen bis 2031 gültigen Vertrag.

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In den vergangenen zwei Jahren wurde Yamamoto insgesamt drei Mal verliehen, zuletzt schon einmal zu einem Klub aus der RB-Filiale, dem japanischen Verein RB Omiya. Dort erzielte er zehn Tore und drei Vorlagen in 19 Partien. In der kommenden Saison wird der Rechtsfuß erneut in seiner japanischen Heimat für Omiya auflaufen, Leipzig parkt ihn eine weitere Saison dort.

Vertraglich wäre Yamamoto noch bis 2027 bei seinem Ausbildungsklub Reysol unter Vertrag gewesen. Über die Ablösemodalitäten ist aktuell noch nichts durchgesickert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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