Blitztransfer bei Leipzig

Bundesligist RB Leipzig hat ein vielversprechendes japanisches Talent verpflichtet. Von Kashiwa Reysol wechselt der 22-jährige Offensivspieler Ota Yamamoto zu den Sachsen, dem Vernehmen nach wird nur eine kleine Ablöse in Höhe von 500.000 Euro fällig. In der Völkerschlachtstadt unterschreibt der Youngster einen bis 2031 gültigen Vertrag.

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#RBLeipzig verpflichtet Ota #Yamamoto ✍️



Der 22-jährige Offensivspieler unterschreibt bei RB Leipzig bis 2031. Für seine weitere Entwicklung wird er in der kommenden Saison an @Ardija_Official verliehen. 🤝



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In den vergangenen zwei Jahren wurde Yamamoto insgesamt drei Mal verliehen, zuletzt schon einmal zu einem Klub aus der RB-Filiale, dem japanischen Verein RB Omiya. Dort erzielte er zehn Tore und drei Vorlagen in 19 Partien. In der kommenden Saison wird der Rechtsfuß erneut in seiner japanischen Heimat für Omiya auflaufen, Leipzig parkt ihn eine weitere Saison dort.

Vertraglich wäre Yamamoto noch bis 2027 bei seinem Ausbildungsklub Reysol unter Vertrag gewesen. Über die Ablösemodalitäten ist aktuell noch nichts durchgesickert.