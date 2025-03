Werder: Der Vertragsplan mit Burke

Oliver Burke soll dem SV Werder erhalten bleiben, auf ein Vertragsangebot mit einer langen Laufzeit kann der Offensivspieler aber nicht hoffen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, soll dem Schotten, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, eine Kurzzeit-Beschäftigung über „ein oder zwei Jahre“ angeboten werden. Die Verhandlung darüber stehe nun an, wie Peter Niemeyer ankündigt: „Er hat in den letzten Monaten Leistungen gezeigt, die uns dazu bewogen haben, mit ihm weitermachen zu wollen. Gespräche dazu wird es in dieser Woche geben.“

Sollten sich die aktuell starken Leistungen dauerhaft etablieren, „ist auch eine langfristige Zukunft nicht ausgeschlossen“, berichtet die Boulevardzeitung weiter. Burke wurde oft eine zu lachse Einstellung vorgeworfen, Leihen zum FC Millwall und Birmingham City floppten. Im vergangenen Sommer galt der 27-Jährige gar als Verkaufskandidat. In dieser Spielzeit hat der 13-fache Nationalspieler aber den Schalter umgelegt, wie er selbst zuletzt eingestand: „Ich würde liebend gern bleiben. Es hat in diesem Jahr klick gemacht.“