Benatia verkündet Karriereende

Medhi Benatia hat seine aktive Laufbahn beendet. Das verkündete der 34-Jährige in einem Schreiben via Instagram. „Seit meiner Kindheit hatte ich nur einen Traum: Fußballprofi werden“, so der Marokkaner, „um diesen Traum zu verwirklichen, musste ich hart arbeiten, Opfer bringen und mir in jeder Phase meiner Karriere neue Ziele setzen. Gott sei Dank hatte ich das Glück, Profifußballer zu werden.“

Und weiter: „Nach mehr als 15 Jahren ‚guter und treuer Dienste‘ für den Fußball, in denen ich an den prestigeträchtigsten Wettbewerben teilgenommen habe, habe ich beschlossen, meine Karriere zu beenden.“ Benatia war in seiner Karriere unter anderem für den FC Bayern aktiv, bei dem er zwischen 2014 und 2017 unter Vertrag gestanden hatte. Zuletzt war er für den türkischen Erstligisten Karagümrük aktiv.