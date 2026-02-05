Super League
Hack findet neuen Klub
Alexander Hack setzt seine Karriere in der Schweiz fort. Wie der FC Zürich mitteilt, hat man den deutschen Innenverteidiger bis Saisonende unter Vertrag genommen. Außerdem wurde eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr vereinbart.
FC Zürich @fc_zuerich – 11:45
✍🏼 𝐃𝐞𝐫 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐯𝐞𝐫𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐭 𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐇𝐚𝐜𝐤Bei X ansehen
Der FCZ freut sich bekanntzugeben, dass der 32-jährige Innenverteidiger Alexander Hack per sofort zum Stadtclub wechselt. Er spielte zuletzt in der Major League Soccer bei den New York Red Bulls und hat beim FCZ einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison mit einer Option für ein weiteres Jahr unterschrieben.
Alexander Hack wurde unter anderem beim TSV 1860 München ausgebildet und schaffte via den FC Memmingen und Unterhaching den Sprung zum 1. FSV Mainz, für den er in der ersten Bundesliga von 2015 bis 2023 gesamthaft 133 Spiele bestritt und sechs Tore erzielte. Anschliessend spielte er in Saudi Arabien und in den USA in der MLS.
Der FCZ heisst Alexander Hack recht herzlich willkommen in Zürich und wünscht ihm viel Erfolg. 💙🤍
Hack spielte zuletzt in den USA für RB New York und davor in Saudi-Arabiens zweiter Liga für Al Qadsiah. In der Bundesliga lief er 133 Mal für Mainz 05 auf.
