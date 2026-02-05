Hack findet neuen Klub

Alexander Hack setzt seine Karriere in der Schweiz fort. Wie der FC Zürich mitteilt, hat man den deutschen Innenverteidiger bis Saisonende unter Vertrag genommen. Außerdem wurde eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr vereinbart.

Hack spielte zuletzt in den USA für RB New York und davor in Saudi-Arabiens zweiter Liga für Al Qadsiah. In der Bundesliga lief er 133 Mal für Mainz 05 auf.