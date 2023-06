BVB resigniert: Gündogan hat andere Pläne

Borussia Dortmund muss sich eine Rückkehr von Ilkay Gündogan wohl abschminken. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bevorzugt der deutsche Nationalspieler gleich drei andere Optionen: Eine Verlängerung bei Manchester City sowie Wechsel zum FC Barcelona oder dem FC Arsenal. Der BVB habe mittlerweile resigniert.

Gündogan befindet sich nach dem Triple-Gewinn mit den Skyblues in einer luxuriösen Situation. Sein Vertrag läuft in rund zwei Wochen aus. Der 32-jährige Mittelfeldmann kann frei wählen, welches Trikot er in der kommenden Saison tragen will. Nach FT-Infos sind auch saudische Klubs vorstellig geworden.

Von 2011 bis 2016 spielte Gündogan in Dortmund, ehe er zu City ging. Der BVB hatte seinem verlorenen Sohn zuletzt einen langfristigen Vertrag angeboten, dem Vernehmen nach sogar mit Weiterbeschäftigung nach Karriereende. Doch Gündogan senkte nun offenbar den Daumen.