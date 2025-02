Magdeburg verleiht Marusic

Der 1. FC Magdeburg wird Stürmer Aleksa Marusic noch los. Der 25-Jährige wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Saison zum FC Sheriff Tiraspol nach Moldau. Dort ist das Transferfenster noch bis zum 14. März geöffnet.

Marusic war im Sommer aus Nordmazedonien zum Zweitligisten gewechselt, spielt unter Christian Tietz dort aber keine Rolle und kam sogar einmal in der zweiten Mannschaft in der Oberliga zum Einsatz. In Sachsen-Anhalt war kein Vorbeikommen an 15-Tore-Stürmer Martijn Kaars. Beim moldauischen Rekordmeister will Marusic jetzt in Tiraspol einen Neuanfang wagen.