BVB: Hoffnung bei Guirassy und Can – Sahin will Auswärtsfluch beenden

Die Saison in der Champions League begann denkbar schlecht für Dinamo Zagreb, mit 2:9 kamen die Kroaten in der Allianz Arena gegen den FC Bayern unter die Räder. Es war das letzte Spiel für Trainer Sergej Jakirovic, wenig später übernahm Nenad Bjelica, ehemals Union Berlin. Seitdem läuft es zumindest in der Königsklasse hervorragend, zwei Siege und ein Remis später steht Zagreb bei sieben Punkten.

Noch mehr hat da sogar Borussia Dortmund vorzuweisen, die neun Zähler auf dem Konto haben und auf Rang sieben vor diesem Spieltag sogar sicher für das Achtelfinale qualifiziert wären. Nach Zagreb wartet auf den BVB aber unter anderem noch der FC Barcelona, die Top Acht wird also keine leichte Aufgabe. Zumal Dortmund zwar als Favorit nach Kroatien reist, die drei Punkte dort aber auch noch nicht sicher hat und auswärts zuletzt schwächelte. Die letzten sechs Spiele in der Fremde gingen alle verloren.

Aufatmen bei Sahin

Personell ging das Team von Trainer Nuri Sahin am letzten Spieltag gegen Sturm Graz (1:0) auf der letzten Rille, dagegen sieht es für die morgige Partie deutlich besser aus. Gegen den SC Freiburg kehrten Yan Couto und Julien Duranville zurück in den Kader, dafür fehlte in Serhou Guirassy (erkrankt) Dortmunds Torgarantie und in Emre Can (Rot-Sperre) der Kapitän. Beide sind jedoch angeschlagen mit nach Zagreb gereist.

Guirassy hat Sahin zufolge am Dienstag „gut trainiert“ und scheint für die Startelf fit zu sein. Hinter Can, der nur Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte, steht noch ein Fragezeichen. Die Grundidee vom 4-3-3 „tut uns im Moment gut“, so Sahin auf der PK, entsprechend wird der 36-Jährige bis auf die Personalie Guirassy wohl nicht viel verändern. Dafür könnte der formstarke Maximilian Beier wieder auf den Flügel und Donyell Malen auf die Bank weichen.

So könnte der BVB spielen

