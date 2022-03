Barça: Noch ein Jahr mit Alves

Der FC Barcelona will auch in der kommenden Saison auf Dani Alves setzen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, werden die Katalanen den auslaufenden Vertrag des 38-jährigen Rechtsverteidigers per Option um ein Jahr verlängern.

Alves war nach seiner Trennung vom FC São Paulo im November nach Barcelona zurückgekehrt. Seit Januar ist der Brasilianer, der die WM 2022 im Blick hat, auch wieder für Barça spielberechtigt. Er streicht dabei nur das Mindestgehalt von 155.000 Euro pro Saison ein.

Dass Alves es auch im hohen Alter noch drauf hat, zeigen seine Zahlen: In sechs Pflichtspielen seit seinem Comeback war er schon an vier Toren (ein Treffer, drei Assists) direkt beteiligt. Trainer Xavi weiß also, was er an seinem ehemaligen Mitspieler hat.