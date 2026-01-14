Wolfsburg verhandelt Cresswell-Transfer

Der VfL Wolfsburg arbeitet an einer Verpflichtung von Charlie Cresswell. ‚Sky‘ vermeldet, dass die Verhandlungen über einen Winterwechsel des 23-jährigen Innenverteidigers laufen. Cresswell steht noch bis 2028 beim französischen Erstligisten FC Toulouse unter Vertrag.

Der 1,90 Meter große Rechtsfuß war im Sommer 2024 für 4,5 Millionen Euro von Leeds United zum Ligue 1-Klub gekommen. Im vergangenen Juni gewann Cresswell mit England die U21-Europameisterschaft. Beim Nachwuchs der Three Lions war er ebenso gesetzt wie derzeit in Toulouse (18 von 19 Saisonspielen über 90 Minuten).

Kristoffer Ajer (27) müssen die Wölfe unterdessen wohl von der Liste streichen. Laut ‚Sky‘ erhält der Norweger keine Freigabe vom FC Brentford. Ein weiterer Kandidat für das Abwehrzentrum ist Union Berlins Danilo Doekhi (27).