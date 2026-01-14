Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wolfsburg verhandelt Cresswell-Transfer

Der VfL Wolfsburg will in der Innenverteidigung nachlegen. Konkrete Bemühungen wurden jetzt für einen Transfer von Charlie Cresswell in die Wege geleitet.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Charlie Cresswell bei einem U21-Spiel @Maxppp

Der VfL Wolfsburg arbeitet an einer Verpflichtung von Charlie Cresswell. ‚Sky‘ vermeldet, dass die Verhandlungen über einen Winterwechsel des 23-jährigen Innenverteidigers laufen. Cresswell steht noch bis 2028 beim französischen Erstligisten FC Toulouse unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 1,90 Meter große Rechtsfuß war im Sommer 2024 für 4,5 Millionen Euro von Leeds United zum Ligue 1-Klub gekommen. Im vergangenen Juni gewann Cresswell mit England die U21-Europameisterschaft. Beim Nachwuchs der Three Lions war er ebenso gesetzt wie derzeit in Toulouse (18 von 19 Saisonspielen über 90 Minuten).

Kristoffer Ajer (27) müssen die Wölfe unterdessen wohl von der Liste streichen. Laut ‚Sky‘ erhält der Norweger keine Freigabe vom FC Brentford. Ein weiterer Kandidat für das Abwehrzentrum ist Union Berlins Danilo Doekhi (27).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Wolfsburg
Toulouse
Charlie Cresswell
Danilho Doekhi
Kristoffer Ajer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Toulouse Logo FC Toulouse
Charlie Cresswell Charlie Cresswell
Danilho Doekhi Danilho Doekhi
Kristoffer Ajer Kristoffer Ajer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert