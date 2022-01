Medien: Fürth verpflichtet neuen Torwart

Die SpVgg Greuther Fürth ist bei der Suche nach einem neuen Torhüter wohl in Skandinavien fündig geworden. Nach Informationen der norwegischen Zeitung ‚Verdens Gang‘ wird sich Andreas Linde dem Tabellenletzten der Bundesliga anschließen.

Der 28-Jährige werde sich zeitnah auf den Weg nach Deutschland machen, um seinen Transfer zu finalisieren. Eine Ablösesumme muss Fürth nicht aufbringen, Lindes Vertrag beim norwegischen Vizemeister Molde FK lief vor rund einer Woche aus.

Seit Anfang 2015 hatte der 1,96 Meter große Schwede (ein Länderspiel) in insgesamt 177 Einsätzen für Molde gespielt. In Fürth reagiert man mit der Linde-Verpflichtung auf das verletzungsbedingte Saison-Aus von Stammkeeper Marius Funk (26). Dessen Platz hatte in den vergangenen vier Partien Sascha Burchert (32) eingenommen.