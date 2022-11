VfB-Trainersuche: Zeitplan und Favoriten

Bis zur endgültigen Entscheidung müssen sich die Anhänger des VfB Stuttgart noch eine Weile gedulden. Diese fällt im Anschluss an einen einwöchigen PR-Trip in die USA. „Wir haben vereinbart, dass – völlig unabhängig vom Spielausgang – wir uns nach der USA-Reise zusammensetzen werden und dann auch eine Entscheidung treffen“, skizzierte Vorstandschef Alexander Wehrle am gestrigen Samstag bei ‚Sky‘ den Fahrplan.

Welchen Weg der VfB dann einschlagen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Auch Interimscoach Michael Wimmer ist nicht gänzlich aus den Rennen. Der 42-Jährige habe „einen guten Job gemacht“, bekräftigte Wehrle, „er hat die Heimspiele alle gewonnen, das ist ein klares Zeichen.“

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Auswärtspartien in der Bundesliga allesamt verlorengingen, unter anderem beim bitteren 0:5 in Dortmund. „Ich denke nur von Spieltag zu Spieltag“, sagte Wimmer vor kurzem.

Was ist mit Thorup & Schreuder?

Als externe Lösungen gehandelt wurden zuletzt der vereinslose Däne Jess Thorup sowie Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam, der aber bereits signalisiert hatte, nicht zur Verfügung zu stehen. Viele attraktive Alternativen bieten sich den Stuttgartern momentan nicht.

Das Problem: Wehrle, Mislintat und Co. wollen den neuen Übungsleiter unter keinen Umständen mit der Hypothek einer Kompromisslösung in diese schwierige Aufgabe schicken. Es gilt nun zu entscheiden, ob Wimmer eine solche wäre.