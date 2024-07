Van den Berg-Poker: Nächster Bundesligist steigt ein

Die Liste der interessierten Bundesligaklubs an Innenverteidiger Sepp van den Berg wird immer länger. Nachdem am heutigen Mittwoch der VfB Stuttgart von niederländischen Medien mit dem 22-Jährigen vom FC Liverpool in Verbindung gebracht wurde, ist laut ‚Sky‘ auch die TSG Hoffenheim ins Rennen eingestiegen.

Demnach habe es Gespräche zwischen den Sinsheimern und dem Umfeld von van den Berg gegeben, mit den Reds jedoch noch nicht. Liverpool will seinerseits den langjährigen Reservisten zu ordentlich Geld machen. Nach einer guten Leih-Saison beim FSV Mainz 05 liegt das Preisschild für van den Berg bei 20 Millionen Euro. Auch die 05er haben trotz der hohen Ablöseforderungen die Hoffnung auf eine Verpflichtung noch nicht aufgegeben.

Dazu komplettiert der VfL Wolfsburg das Bundesliga-Quartett. Innerhalb Englands haben der FC Brentford und der FC Southampton die Fühler ausgestreckt. Die TSG muss sich also mit reichlich Konkurrenz auseinandersetzen. Liverpool wird es freuen, angesichts des zahlreichen Interesses seine Preisforderung nicht zwingend drücken zu müssen.