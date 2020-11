RB: Hinrunden-Aus für Henrichs

Benjamin Henrichs wird in diesem Jahr wohl nicht mehr für RB Leipzig zum Einsatz kommen. Sportdirektor Markus Krösche sagt im ‚kicker‘: „Wir werden ihn jetzt rausnehmen und ihm Ruhe geben, damit die Entzündung weggeht. Da werden wir jetzt von Woche zu Woche schauen und entscheiden.“ Henrichs plagt sich mit einer Patellasehnenentzündung herum, die ihn bereits im Sommer beschäftigt hatte.

Die vergangenen beiden Leipzig-Partien verfolgte der 23-Jährige von der Bank aus – in allen Saisonspielen zuvor war Henrichs zum Einsatz gekommen. Die Leihgabe der AS Monaco wird laut ‚kicker‘ auf „unbestimmte Zeit eine Belastungspause einlegen“, frühestens in drei Wochen wieder an seiner Rückkehr arbeiten und in diesem Jahr nicht mehr für RB auflaufen.