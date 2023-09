Sheffield: Aufstiegstrainer angezählt

Bei Sheffield United könnte sich der erste Trainerwechsel der laufenden Premier League-Saison anbahnen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, denken die Blades darüber nach, Chris Wilder als Trainer zurückzuholen. Aufstiegstrainer Paul Heckingbottom, der sein Amt seit Ende 2021 innehat, sei „ernsthaft gefährdet“.

Sheffield steht nach fünf Spieltagen auf dem 17. Tabellenplatz, holte lediglich einen Punkt. Für Heckingbottom läuft es also denkbar schlecht. Wilder, der bei den Fans von Sheffield nach wie vor ein hohes Ansehen genießt, stand zwischen 2016 und 2021 in 227 Partien an der Seitenlinie.