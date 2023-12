Napoli will Samardzic

Die SSC Neapel ist an einem Transfer von Lazar Samardzic (21) interessiert. Wie ‚Relevo‘ berichtet, stehen Udinese Calcio und Napoli in engem Kontakt über einen möglichen Transfer. Der Mittelfeldspieler wäre als Neuzugang für den Sommer vorgesehen. Bis 2026 ist der fünfmalige serbische Nationalspieler noch an Udinese gebunden.

Bisher absolviert Samardzic eine solide Spielzeit. In 16 Pflichtspielen gelangen dem Linksfuß zwei Tore und zwei Vorlagen. Vor zwei Jahren war der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler nach Stationen bei Hertha BSC und RB Leipzig in den Osten Italiens gewechselt.