Einigung naht: Neuer Job für Potter

Graham Potter steht anscheinend dicht davor, Nationaltrainer zu werden. ‚Fotbollskanalen‘ berichtet von einer bevorstehenden Einigung zwischen dem aktuell frei verfügbaren Übungsleiter und dem schwedischen Fußballverband. Die Gespräche sollen schnell voranschreiten und könnten zeitnah abgeschlossen werden.

Potter, der zuletzt bis Ende September für West Ham United verantwortlich war, würde auf den entlassenen Jon Dahl Tomasson folgen. Nach der erneuten Niederlage gegen den Kosovo am vergangenen Montag (0:1) zogen die Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich nach etwas mehr als 18 Monaten von dem 49-jährigen Dänen.