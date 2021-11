Dembélé zurück im Barça-Kader

Ousmane Dembélé hat einen weiteren Schritt in Richtung Comeback gemacht. Der Franzose steht nach seiner langwierigen Oberschenkelverletzung erstmals in dieser Saison im Spieltagskader des FC Barcelona. Die Katalanen treten am morgigen Dienstag (21 Uhr) in der Champions League bei Dynamo Kiew an.

Fernab von seiner gesundheitlichen Situation beschäftigt Dembélé seit geraumer Zeit auch die Frage nach seiner Zukunft. Der Vertrag des 24-Jährigen läuft am Saisonende aus, das Angebot zur Verlängerung überzeugte ihn bislang nicht. Konkretes Interesse an einer Verpflichtung bekundet nach FT-Infos Newcastle United, erste Gespräche wurden schon geführt.