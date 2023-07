BVB: Schulz vor Vertragsauflösung

Nico Schulz bei Borussia Dortmund – ein jahrelanges Missverständnis, das schon in Kürze beendet sein soll. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, forcieren beide Seiten derzeit die Gespräche über eine vorzeitige Auflösung des gemeinsamen Vertrags. Noch besitzt der aktuell freigestellte Linksverteidiger beim BVB ein bis 2024 gültiges Arbeitspapier, das soll sich aber schnellstmöglich ändern.

Idealerweise, so führt die Regionalzeitung aus, wird die Trennung bis zum kommenden Montag besiegelt sein. Dann bricht der Vizemeister zu seiner Vorbereitungstour in die USA auf. Schulz soll von den Schwarz-Gelben eine Abfindungszahlung in Höhe von acht bis zehn Monatsgehältern kassieren, also eine Summe im Bereich zwischen 3,6 und 4,5 Millionen Euro.

2019 war der heute 30-Jährige gegen eine Ablöse von gut 25 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Dortmund gewechselt und erwies sich schnell als teurer Flop. Vor zwei Wochen ließ sein Berater Roger Wittmann verlauten, dass man in Verhandlungen mit anderen Vereinen liege. Zum aktuellen Stand ist diesbezüglich nichts bekannt.