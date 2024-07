Nächster Mexiko-Job für Aguirre

Javier Aguirre ist zum insgesamt dritten Mal Nationaltrainer Mexikos. Duilio Davino, Sportdirektor der mexikanischen Nationalmannschaft, gab die Verpflichtung des 65-jährigen Übungsleiters bekannt. Aguirre folgt auf Jaime Lozano, von dem sich der Verband vor einer Woche getrennt hatte. Sein Assistent wird Ex-Barça-Profi und -Nachwuchstrainer Rafa Marquéz.

Erstmals trainierte Aguirre die mexikanische Nationalmannschaft in den Jahren 2001 und 2002, stand dann wieder 2009 und 2010 für sein Heimatland an der Seitenlinie. Daneben coachte der weitergereiste Trainer die japanische und die ägyptische Nationalmannschaft sowie diverse Klubs in Spanien und Mexiko.