Juventus-Hammer | Barça-Kabine stimmt für Messi

Juventus im kurzfristigen Glücksrausch

Juventus Turin darf sich zumindest vorübergehend über einen deutlich besseren Tabellenplatz in der heimischen Serie A freuen. „Die ursprüngliche Strafe, 15 Punkte Abzug in der Liga, wurden von dem obersten Sportgericht des Olympischen Komitees Italiens zurückgezogen“, informiert ‚Il Tempo‘. Folglich stürzen sich die italienischen Medien auf dieses Ereignis. „Juve lebt noch“ titelt der ‚Corriere dello Sport‘. Auch die ‚Gazzetta dello Sport‘ spricht von einem „Sieg“ für die Alte Dame, da sie nun auf den dritten Platz der Tabelle geklettert ist. Dennoch sei dieser Erfolg mit Vorsicht zu genießen: Die Tageszeitung stellt weiterhin fest, dass „die Strafe in einem neuen Verfahren gegen Agnelli und die ehemalige Vereinsführung überprüft wird“. Somit ist das Kapitel für den italienischen Klub noch nicht abgeschlossen.

Katastrophaler Auftritt von United

Manchester United ist nach einer 0:3-Niederlage gegen FC Sevilla desaströs im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Wie schon nach dem Hinspiel, in dem Harry Maguire in der Nachspielzeit mit einem Eigentor für das 2:2-Unentschieden sorgte, hat die englische Presse in dem Innenverteidiger ihren Sündenbock gefunden. „Unglücklicher Harry-Schnitzer“, sagt die ‚Daily Mail‘ gnadenlos. Der ‚Daily Express‘ rätselt, „was zum Teufel das war“ und stellt fest, dass „die ungeschickten Reds in Sevilla zerrissen wurden.“ United-Trainer Erik Ten Hag zeigt sich nach dieser Leistung bedient. Der ‚Telegraph‘ schreibt: „Ten Hag wütet über Schande in Sevilla.“ Lediglich der ‚Mirror‘ findet nach der Pleite optimistische Worte für den Klub: „Wenn es irgendeine rettende Gunst für United gibt, dann, dass sie aktuell auf Kurs für einen Champions League-Platz liegen.“

Beim FC Barcelona dreht sich aktuell alles um Superstar Lionel Messi, gespannt blickt man auf die geplante Rückkehr von La Pulga. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Trainer Xavi möchte die Wiederkehr seines alten Teamkollegen so angenehm wie möglich gestalten. Wie die ‚Sport‘ titelt, „sagt die Umkleidekabine ja zu Messi.“ Außerdem schreibt die Zeitung, dass „Xavi keine Mühen gescheut hat. Xavi hat bereits mehrere Treffen mit den wichtigsten Spielern der Mannschaft abgehalten, um ihnen die Situation zu erklären und ihnen mitzuteilen, wie Messi in die Mannschaft passen wird.“ Eine Wiedervereinigung mit dem Argentinier, dessen Vertrag bei PSG zum Saisonende ausläuft, steht offenbar nichts im mehr Weg.