Beim VfB Stuttgart fallen nach dem Pokalspiel gegen den SC Paderborn (1:0) gleich zwei Spieler vorerst aus. Wie die Stuttgarter offiziell mitteilen, haben sich Mittelfeldspieler Angelo Stiller (25) und Flügelspieler Leo Sauer (20) verletzt. Stiller zog sich während des Spiels in Paderborn eine Adduktorenverletzung zu. Sauer verletzte sich im Training am Gesäßmuskel.

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Angelo Stiller und Leo Sauer fallen vorerst aus



Eine Verletzung im Adduktorenbereich sowie eine Gesäßmuskelverletzung zwingen die beiden zu einer Pause.



Zur Meldung: https://t.co/lLQUfpcQRQ



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Besonders der Ausfall von Stiller schmerzt den Stuttgartern. Der Dirigent lief bisher in allen zwölf Spielen der laufenden Saison von Beginn an auf und konnte vier Vorlagen verbuchen. Sauer hingegen kam bisher zu neun Einsätzen für den VfB, davon lediglich eins von Beginn an. Eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht.