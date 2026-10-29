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Bundesliga

Doppel-Ausfall beim VfB

von Tom Steinmetzler - Quelle: vfb.de
1 min.
Angelo Stiller freut sich mit dem VfB Stuttgart @Maxppp

Beim VfB Stuttgart fallen nach dem Pokalspiel gegen den SC Paderborn (1:0) gleich zwei Spieler vorerst aus. Wie die Stuttgarter offiziell mitteilen, haben sich Mittelfeldspieler Angelo Stiller (25) und Flügelspieler Leo Sauer (20) verletzt. Stiller zog sich während des Spiels in Paderborn eine Adduktorenverletzung zu. Sauer verletzte sich im Training am Gesäßmuskel.

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Besonders der Ausfall von Stiller schmerzt den Stuttgartern. Der Dirigent lief bisher in allen zwölf Spielen der laufenden Saison von Beginn an auf und konnte vier Vorlagen verbuchen. Sauer hingegen kam bisher zu neun Einsätzen für den VfB, davon lediglich eins von Beginn an. Eine Torbeteiligung gelang ihm dabei nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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