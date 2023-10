Klaut Bayern ein Mega-Talent aus dem RB-Imperium?

Gestatten, Julian Hall, 15 Jahre alt und schon Profi bei den New York Red Bulls. Erst vor wenigen Tagen feierte der Youngster beim 0:1 gegen den Chicago Fire FC sein Debüt in der Major League Soccer. Auch in der US-amerikanischen Junioren-Nationalmannschaft hinterließ Hall mit vier Toren in neun Einsätzen für die U15 bereits bleibenden Eindruck.

Erste Klubs aus Europa zeigen folgerichtig Interesse am Offensivspieler – darunter auch der FC Bayern. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, verfolgt der deutsche Rekordmeister genau wie der FC Chelsea, Manchester United, Manchester City und Real Madrid die Entwicklung des hochtalentierten „Wunderkinds“. Aber natürlich hat man auch im Red Bull-Imperium konkrete Pläne mit dem dynamischen Flügelstürmer, der von der linken Außenbahn liebend gerne mit seinem starken rechten Fuß nach innen zieht.

Klassischer Weg nach Leipzig?

Über Salzburg könnte es – wie so oft schon erprobt – eines Tages nach Leipzig gehen. Und Hall kann sich einen solchen Weg wohl durchaus vorstellen. Zumindest verlängerte er seinen Vertrag in New York erst kürzlich bis 2026. Chelsea hatte zuvor versucht, den US-Amerikaner mit polnischem Pass zu einem Probetraining nach London zu locken. Fürs Erste ist Hall nun wohl vom Markt. Spätestens 2025 würde sich das aber wieder ändern, wenn er nicht erneut verlängert.

Die nächsten Schritte will der Linksaußen nun aber erst einmal bei seinem aktuellen Klub gehen. Hall möchte sich schnellstmöglich in der Major League Soccer etablieren. Wohin sein Weg im Anschluss führt, ist offen. Der FC Bayern würde aber gerne ein Wörtchen mitreden.