Gegen Real im Schaufenster: Schafft es Olmo noch zu einem Topklub?

Die laufende Saison begann verheißungsvoll für Dani Olmo: Mit drei Toren schoss der Offensivspieler sein Team RB Leipzig zum 3:0-Sieg beim FC Bayern und somit zum Supercup-Titel. Dass Leipzigs Saison seither immer wieder mal ruckelt, hatte auch mit dem Ausfall des Topstars zu tun. In der dritten Spielzeit in Folge musste Olmo langfristig zuschauen. Seit Beginn der Saison 2021/22 verpasste er 61 Spiele verletzt oder krank. Eine Knieverletzung und eine Schultereckgelenkssprengung legten den 25-Jährigen diesmal lahm.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Jahresbeginn ist Olmo nun wieder fit und ließ seine Klasse auch schon ein paar Mal aufblitzen, glänze etwa beim Topspiel gegen Bayer Leverkusen (2:3). Am heutigen Dienstag (21 Uhr) will Olmo dann wieder zur Höchstform auflaufen: Gegen Real Madrid geht es im Champions League-Achtelfinalhinspiel immerhin gegen einen Riesen aus seiner spanischen Heimat. Gegenüber der ‚as‘ sagt der Spielmacher: „Es gibt keine größere Motivation.“

Lese-Tipp

Leihe im Sommer: Güler in die Bundesliga?

Auch Marco Rose ist sich der Bedeutung für Olmo bewusst, freute sich auf der gestrigen Pressekonferenz: „Ich gönne es ihm unglaublich, dass er jetzt da und bereit ist. Er wird uns helfen, ich bin mir ganz sicher, dass er als spanischer Nationalspieler, der in La Masia (Nachwuchs-Akademie des FC Barcelona, Anm. d. Red.) ausgebildet wurde, sehr motiviert für dieses Spiel sein wird.” Sicherlich auch, da sich Olmo für einen Wechsel im Sommer empfehlen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ausstiegsklausel im Sommer

Im Sommer unterschrieb Olmo zwar noch einen neuen RB-Vertrag bis 2027 – darf im Sommer aber mit dann 26 Jahren für festgeschriebene 60 Millionen Euro gehen. Angesichts der Fähigkeiten des schmächtigen Zehners ein moderater Preis, der interessierte Großklubs wie Real, den FC Barcelona, den FC Chelsea oder Manchester City aber laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ trotzdem abschreckt. Der Grund ist selbstredend Olmos Verletzungsanfälligkeit.

Heute bietet sich für Olmo die größtmögliche Bühne, um sein Talent wieder in den Vordergrund zu rücken. RB rechnet sich dabei durchaus Chancen gegen den personell angeschlagenen Rekordsieger der Königsklasse aus. „Wir haben tolle Fußballer“, posaunte Rose – und meint damit vor allem Olmo, „haben eine gute Idee, haben in unserem Kader alles, was es braucht, um auch solche Spiele zu gewinnen. Das haben wir auch schon nachgewiesen.” Helfen würde dabei ein Sahnetag von Olmo, so wie zum Saisonstart im Supercup gegen die Bayern.