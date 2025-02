Hoeneß rät Müller zum Karriereende

Während die sportliche Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern noch ungeklärt ist, bekommt der 35-Jährige von Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen gut gemeinten Ratschlag. Im Rahmen der Premiere des Dokumentationsfilms ‚Thomas Müller – Einer wie keiner‘ äußerte sich Hoeneß wie folgt: „Ein Thomas Müller, der ständig auf der Bank sitzt, das kann auch nicht eine Lösung sein.“ Der Vertrag des Torjägers läuft im Sommer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch damit nicht genug. Die Klublegende rät dem Angreifer auf Nachfrage von ‚ran.de‘ sogar dazu, seine Karriere zu beenden, sollte er keine wichtige Rolle mehr in der Mannschaft spielen: „Als Mensch und Mitglied der Mannschaft würde ich jederzeit mit ihm verlängern. Aber wenn die Situation so ist, dass er immer nur Einwechselspieler ist, würde ich ihm raten, aufzuhören.“ Gespräche zwischen den Beteiligten laufen, eine Tendenz war in den vergangenen Tagen noch nicht zu erkennen.