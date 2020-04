Medien: Schalke jagt Porto-Star Corona

Jesús Corona vom FC Porto ist einem Bericht aus Portugal zufolge in den Fokus von Schalke 04 geraten. Laut der Sportzeitung ‚A Bola‘ zeigen neben den Knappen auch Inter Mailand, die AS Rom, der FC Everton, West Ham United sowie die beiden spanischen Klubs FC Valencia und FC Sevilla Interesse an dem 27-jährigen Mexikaner.

Bei Porto war Corona bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie absolute Stammkraft. Dabei pendelte der 42-fache Nationalspieler zwischen der offensiven und der defensiven Außenbahn. Beheimatet ist Corona eher im Angriff, hat aber inzwischen auch als Rechtsverteidiger internationales Format.

Mit seinen Fähigkeiten als Allrounder könnte er das Schalker Interesse geweckt haben. Hinten rechts haben die Königsblauen in der kommenden Spielzeit womöglich Bedarf, denn Jonjoe Kenny (23) kehrt nach aktuellem Stand zum FC Everton zurück. Auch Daniel Caligiuris (32) Verbleib bei den Schalkern ist mit Blick auf den auslaufenden Vertrag nicht gesichert.

