Neymar vor Seleção-Comeback

Neymar könnte im Verlauf des Monats seine Rückkehr in die brasilianische Nationalmannschaft feiern. Laut ‚Globo Esporte‘ gehört der 34-Jährige zum vorläufigen Aufgebot der Seleção, das am kommenden Montag bekanntgegeben werden soll. Ob der routinierte Flügelstürmer es auch in den endgültigen Kader für die nächste Länderspielpause schafft, steht daher noch nicht fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am 26. März trifft Brasilien auf Frankreich, am 1. April wartet die kroatische Nationalmannschaft auf die Dribbler vom Zuckerhut. Beide Partien werden zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA ausgetragen. Zur finalen Beurteilung von Neymar werden Nationaltrainer Carlo Ancelotti und der Koordinator der Nationalmannschaft Rodrigo Caetano in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beim Ligaspiel zwischen Mirassol und dem FC Santos auf der Tribüne erwartet.