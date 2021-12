Dresdens Hosiner nach Aue?

Erzgebirge Aue ist im Abstiegskampf auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Nach Informationen von ‚Tag24‘ haben sich die Veilchen bei Dynamo Dresden nach Philipp Hosiner erkundigt. Der Vertrag des Österreichers bei der SGD läuft im kommenden Sommer aus.

In der laufenden Saison hat Hosiner in Dresden einen schweren Stand. Lediglich acht Einsätze stehen für den 32-Jährigen zu Buche. In diesen erzielte der Stürmer keinen einzigen Treffer. Auch Drittligist TSV 1860 München soll den Rechtsfuß im Blick haben und bereits ein Angebot vorbereiten.