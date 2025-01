Belgien: Drei Tedesco-Erben im Gespräch

Das Aus von Domenico Tedesco als belgischer Nationaltrainer gilt bereits seit Wochen als beschlossene Sache. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, gibt es drei neue Favoriten auf die Nachfolge des 39-Jährigen, der mit seinem Team bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr im Achtelfinale sang- und klanglos gegen Frankreich (0:1) ausschied und die Nationalmannschaft in der Nations League lediglich auf den dritten Platz seiner Gruppe führte. Einige belgische Nationalspieler sprachen sich demzufolge vehement für den ehemaligen Topstürmer Thierry Henry als neuen Auswahltrainer aus. Dieser war unter Roberto Martínez zwischen 2016 und 2018 sowie 2021 bis 2022 bereits zweimal Co-Trainer der Roten Teufel. Seine derzeitigen großen Medien- und Werbeverträge würden die Angelegenheit laut der ‚L’Équipe‘ jedoch finanziell erschweren.

Der zweite Name auf der Liste ist Rudi Garcia. Der französische Coach gewann in der Saison 2010/11 sensationell das Double mit dem OSC Lille und ist seit seiner Entlassung bei der SSC Neapel im November 2023 ohne Anstellung. Der Favorit des neuen belgischen Sportdirektors Vincent Mannaert soll jedoch Claude Puel sein, der bis 2021 die AS St. Étienne trainierte und seitdem vereinslos ist. Bereits im Dezember befand sich Tedesco, der noch einen Vertrag bis zur Weltmeisterschaft 2026 besitzt, vor dem Aus. Mit Sergio Conceiçao stand der Wunsch-Nachfolger bereits fest, der ehemalige Coach des FC Porto entschied sich jedoch gegen den Verband und heuerte stattdessen beim AC Mailand an. Bis Ende Januar möchte der belgische Verband nun aber Klarheit schaffen.