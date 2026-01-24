Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

AS Rom verpflichtet Venturino

von Daniel del Federico
Lorenzo Venturino schießt @Maxppp

Die AS Rom verstärkt sich im offensiven Mittelfeld. Wie die Giallorossi offiziell verkünden, schließt sich Lorenzo Venturino dem Hauptstadtklub an. Der 19-Jährige wechselt vom FC Genua auf Leihbasis inklusive Kaufoption zu den Römern.

Unter der Anzeige geht's weiter
AS Roma
Benvenuto a Roma, Lorenzo! 🐺💛❤️

#ASRoma
Bei X ansehen

Venturino ist im Stadio Olimpico kein Unbekannter: Im Januar vergangenen Jahres feierte er ausgerechnet gegen die AS Rom sein Profidebüt. Insgesamt bestritt der italienische U-Nationalspieler bereits elf Pflichtspiele für Genua, in denen er zwei Tore erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Rom
Genua
Lorenzo Venturino

Weitere Infos

Serie A Serie A
Rom Logo AS Rom
Genua Logo FC Genua
Lorenzo Venturino Lorenzo Venturino
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert