AS Rom verpflichtet Venturino

Die AS Rom verstärkt sich im offensiven Mittelfeld. Wie die Giallorossi offiziell verkünden, schließt sich Lorenzo Venturino dem Hauptstadtklub an. Der 19-Jährige wechselt vom FC Genua auf Leihbasis inklusive Kaufoption zu den Römern.

Venturino ist im Stadio Olimpico kein Unbekannter: Im Januar vergangenen Jahres feierte er ausgerechnet gegen die AS Rom sein Profidebüt. Insgesamt bestritt der italienische U-Nationalspieler bereits elf Pflichtspiele für Genua, in denen er zwei Tore erzielte und einen weiteren Treffer vorbereitete.