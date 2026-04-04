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Bundesliga

Nach Suspendierung: HSV-Überraschung um Glatzel

von Lukas Weinstock
1 min.
Robert Glatzel im HSV-Trikot @Maxppp
Hamburg 1-1 Augsburg

Robert Glatzel steht überraschend in der Startaufstellung des Hamburger SV. Im anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) rückt der 32-jährige Torjäger für den gesperrten Nicolai Remberg (25) in die Mannschaft.

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Unsere Startelf für #HSVFCA: Heuer Fernandes, Mikelbrencis, Sambi, Glatzel, Königsdörffer, Omari, Vieira, Torunarigha, Otele, Muheim (C), L. Vuskovic 🔷

#nurderHSV
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Glatzel hatte Mitte März ein Interview mit der ‚Hamburger Morgenpost‘ geführt, ohne den HSV in Kenntnis zu setzen. Dort brachte der erfahrene Torjäger seine Unzufriedenheit über seine Situation zum Ausdruck, weshalb er vom Verein bestraft wurde. Glatzel musste eine Geldstrafe zahlen, zudem wurde er für ein Spiel suspendiert. Heute erhält er seine lang ersehnte Chance.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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