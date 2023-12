Brasilien-Talent André spricht von England-Transfer

André (22) von Fluminense Rio de Janeiro träumt davon, eines Tages in der Premier League zu spielen. Gegenüber dem Sportjournalisten Ben Jacobs sagt der brasilianische Mittelfeldspieler: „Ich schaue mir die Premier League an und es ist ein großer Traum, dort zu spielen. Ich konzentriere mich darauf, die Saison mit Fluminense zu beenden und unseren eigenen Traum vom Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft zu verwirklichen. Aber mein Traum ist klar, ein Premier-League-Spieler zu sein."

Die Chancen, dass sich der junge Sechser seinen Wunsch erfüllen kann, stehen nicht schlecht. Der FC Fulham gilt schon länger als konkreter Interessent. Bei den Londonern könnte André in die Fußstapfen von João Palhinha treten, der unter anderem beim FC Bayern auf der Liste steht. In der in Brasilien schon abgelaufenen Saison waren André und Fluminense auf dem siebten Tabellenplatz gelandet. In der Copa Libertadores lief es für den viermaligen Nationalspieler besser: Fluminense konnte den Titel gewinnen.